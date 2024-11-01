edición general
2 meneos
21 clics

Los 9 cosmonautas y 1 astronauta de los primeros 10 países en enviar un ciudadano al espacio [Eng]  

El mapa de arriba muestra los primeros 10 países que enviaron a uno de sus ciudadanos al espacio. En total, 9 provenían de países comunistas aliados de la Unión Soviética, al igual que todos los cosmonautas, además de Estados Unidos, con el único astronauta. Astronauta → del griego astron (estrella). Cosmonauta → del griego kosmos (cosmos, universo). La URSS quería su propio término distinto, separado del de la NASA.

| etiquetas: cosmonautas , astronautas , carrera espacial
2 0 0 K 27 Visualdata
1 comentarios
2 0 0 K 27 Visualdata
Pertinax #1 Pertinax *
Así de memoria, creo que no han contado a Grissom y a Glenn.

Ahora lo entiendo. Aqui cuentan países, no paisanos.
0 K 18

menéame