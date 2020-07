El 77% de los encuestados por el CIS cree que en España no hay justicia fiscal

El 77,2% de los españoles cree que los impuestos no siguen un criterio de justicia, es decir, que los que más tienen no pagan más y por tanto, no hay justicia fiscal, según el estudio publicado por el CIS este lunes, especializado en la opinión pública sobre política fiscal. Por el contrario, solo un 15,5% de los encuestados cree que hay justicia fiscal en España. Pero no solo no creen que exista la justicia fiscal, sino que el 47,8% considera que hay “mucho” fraude fiscal en España, seguido muy de cerca por la opción de que hay “bastante”