“En los 70 pensaban que las feministas íbamos a tomar las armas… ¡Ahora realmente podrían hacerlo!”

Entrevista a Vivian Gornick, feminista norteamericana: "Sigo viéndome a mí misma como una feminista radical. Y lo seré siempre. ¿Más calmadas? ¡No! ¿Por qué deberíamos sentirnos más tranquilas? Todo lo contrario. Siempre lo digo, los 70 no fueron suficientes, no pasó todo lo que tenía que pasar, no hubo suficientes cambios, y por eso ahora hay mujeres mucho más cabreadas de lo que lo estuvimos nosotras. Así que no, mujeres, no podemos “relajarnos”, hay que cabrearse más. Hasta que las cosas cambien, solo hay lugar para el cabreo".