El 70% de los jóvenes escoceses creen que el voto del Brexit fue un "mal resultado" [ing]

Según una investigación, uno de cada 10 jóvenes en Escocia cree que el voto Brexit fue un "buen resultado". Más de dos tercios (70%) de casi 600 jóvenes de 11 a 26 años que participaron en la encuesta Young Scot Your Thoughts on Brexit dijeron que el voto para abandonar la UE "no fue un buen resultado" con solo el 9% de los encuestados. lo contrario. Otro 11% dijo que "no le molestaban de ninguna manera" y el 10% respondió que no lo había pensado mucho. Más de la mitad (55%) cree que dará lugar a menos oportunidades de carrera