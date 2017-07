Las 7 peores Fuerzas Aéreas del mundo  

Si hay algo en lo que los Marines de USA y los soldados pueden confiar de su Fuerza Aérea, es que la USAF no sólo no va a dejar que les lancen napalm. La idea de perder la cobertura aérea nunca pasa por la mente de la tropa. La U.S. Air Force es así de buena. En otros países…no tanto. No esperéis que nos vayamos a poner a criticar a Rusia sólo porque tienen un bombardero turbprop de 1956 (el B-52 norteamericano es incluso más viejo).