Esa es la actitud del Partido Popular después de enterarse de que el informe de la UCO en el juzgado que investiga a Begoña Gómez no ha encontrado ni una brizna de apariencia de delito en sus relaciones profesionales conocidas. Me paso por ahí lo que diga la unidad policial a la que el juez Juan Carlos Peinado pidió un informe en el caso que ha decidido abrir en su juzgado. Yo me he subido al caballo de la esposa del presidente y no voy a bajarme de ahí. Todas mis esperanzas de la campaña electoral de las europeas están puestas en el juez.