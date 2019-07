6 formas de morir masturbándote

“Lo que más me gusta de la masturbación son los cariñitos de después”, decía Woody Allen en Un final made in Hollywood. Sin embargo, las cosas no siempre acaban bien, incluso el amor por uno mismo. Cada cierto tiempo aparece un estudio que te hace pensar en qué tipo de vida deben llevar sus autores para decir llevarlos a cabo. Esta semana nos hemos encontrado con uno de ellos, que ha llegado a la conclusión de que 100 personas mueren anualmente al masturbarse.