El 55% de los europeos no quiere inmigración musulmana

La encuesta llevada a cabo por Chatham House, entrevistando a más de 10.000 personas de 10 países europeos, muestra que la mayoría de europeos, se opone a que haya más migrantes de países musulmanes.El 55% de los europeos no quieren más migración procedente de estados musulmanes. El 25% no contestaron porque no tenían una opinión definida y un 20% esta en desacuerdo, es decir, no quieren poner un control a esa migración.