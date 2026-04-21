55 años de la Salyut 1, la primera estación espacial

El 19 de abril de 1971 despegaba la primera estación espacial de la historia mediante un cohete Protón-K. Conocida dentro de la URSS como DOS-1 o DOS 17K nº 121, para el resto del mundo sería la Salyut 1. Con la Salyut 1 la Unión Soviética se marcaba un nuevo tanto en la exploración del espacio después de haber perdido de forma aplastante ante Estados Unidos en la carrera lunar (y es que, aunque para el gran público en Occidente la NASA no tuvo competición en la carrera tripulada por la Luna, los gobiernos de la URSS y EE.UU. sabían (...)