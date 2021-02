50 bulos sobre mujeres, feminismo y violencia machista: datos falsos, trolls e historias que nunca ocurrieron

No, no hay pruebas de que haya 2.000 suicidios de hombres cada año por falsas denuncias de violencia de género. No, no hay pruebas de 350 denuncias falsas de violencia de género al día. No, el puente que colapsó en Florida no estaba construido sólo por mujeres. No, la Universidad de Oxford no da 15 minutos más a las mujeres que a los hombres para acabar los exámenes. No, la mitad de los asesinos que han matado a las 47 mujeres por violencia de género en 2018 no eran extranjeros. No, no hay "77" homicidios a niños "cometidos por mujeres".