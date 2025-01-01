5 razones por las que el chino no es tan difícil como uno pueda pensar [ENG]

La gramática del chino es celestial: no se conjuga, no hay tiempos verbales, no hay artículos determinados, no hay plurales, no hay géneros ni casos gramaticales, los adjetivos no cambian de forma y la estructura es SVO (sujeto-verbo-objeto). Los caracteres pueden parecer difíciles pero se puede aprender chino usando pinyin, que usa el alfabeto latino. Los tonos son importantes pero si los pronuncias mal se puede deducir el significado por el contexto y su posición en la frase. Y el vocabulario tiene sentido: electricidad + cerebro = ordenador.