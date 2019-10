1- Sigue haciendo lo mismo de siempre y de la misma manera 2- Pasa de la competencia, tu Marca Es lo Más 3- No te adaptes al entorno, eso para las marcas “Low Cost” 4- Crítica lo que hacen otros, es tu mejor defensa para seguir Sobreviviendo 5- Y principalmente, no aceptes nuevas opiniones (te harán prostituirte) Ahhh y 6, No arriesgues nada, si intentas hacer algo nuevo para ti y no sale a la primera, huye. Vuelve a lo de siempre.