5 mentiras para perder peso que cuentan en la tele

Esta mañana he visto un tuit escrito desde la cuenta de un conocido programa de una conocida cadena de televisión que decía así: “Fulana de tal nos cuenta cómo recuperar la figura tras el verano”. Para empezar, llámenme tiquismiquis, pero a mí que los consejos sobre salud vengan dados por personas sin formación sanitaria reglamentada me parece de locos. Insisto en lo de “reglamentada” porque, por si alguien lo duda, haber realizado un cursito de “coaching nutricional” de los que proliferan como setas no te capacita para nada.