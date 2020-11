5 Estrategias de negocio y aprendizajes de Daniel EK, fundador y CEO de Spotify

Daniel Ek, fundador de Spotify, es uno de los ejecutivos de empresas de internet que más mérito tiene por batir a la piratería en el sector de la música, convencer a la industria de que el entorno digital puede ser rentable, modificar los hábitos de consumo haciendo el streaming clave, e incluso doblegar a Apple con su aproximación de descargas. Daniel ha sido entrevistado en el podcast de Invest like the best y ha dejado aprendizajes sobre la estrategia de negocio en el SXXI que no tienen desperdicio: