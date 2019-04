Los animales con peor status  

Empezamos por la estamina. Si esta decae pronto, también lo hará el HP. Por ejemplo, los colibríes necesitan encontrar una fuente de energía cada 10 minutos o se les acaba la partida. Su velocidad y sus giros de 360 grados consumen mucha estamina. Lo mismo pasa con las musarañas que tienen que comer 2 veces su peso al día para no morir. Los guepardos tienen muchos puntos de velocidad pero esa habilidad tiene un largo tiempo de recarga ya que al no sudar, no pueden disipar el calor. Este tipo de gameplay es muy arriesgado.