4chan lanza la campaña "Está bien ser blanco", causando indignación en USA [ENG]

La semana pasada informamos sobre la historia de una investigación de la Policía que se está llevando a cabo sobre el presunto crimen de odio que ocurrió recientemente en el Boston College. Un crimen que no era más que la colocación de un póster en el campus con las palabras "No te disculpes por ser blanco", inspirados por la exagerada reacción, los trolls de 4chan, acaban de lanzar una nueva campaña, el plan es imprimir y publicar en todas las ciudades importantes posibles, un simple póster con las palabras “IT’S OKAY TO BE WHITE".