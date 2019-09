¡490,484 km/h! Un prototipo del Bugatti Chiron es el nuevo coche más rápido del mundo

Cuando el Bugatti Chiron debutó en el Salón de Ginebra de 2016, no fueron pocos los que nos preguntamos cuál podría ser la velocidad máxima real del Bugatti Chiron. Y es que la marca, incluso con la famosa “segunda llave” que libera todo el potencial del coche y permite alcanzar su velocidad máxima, ésta se veía limitada electrónicamente a 420 km/h.



Además, en Bugatti ya dijeron que ya o les interesaba buscar una velocidad máxima de récord. Pues para quien no le interesaba no está nada mal, el Bugatti Chiron alcanzó el pasado 2 de agosto la velocidad récord de 490,484 km/h.