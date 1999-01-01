De 44 a más de 90: las olas de calor en España se han disparado en lo que va de siglo

Las olas de calor en España se duplicaron en lo que va de siglo: de 44 entre 1975 y 1999 a más de 90 desde el 2000. En España la temperatura media ya subió más de 1,5°C respecto a niveles preindustriales. Un elemento clave son las dorsales anticiclónicas que se instalan sobre la península y el Mediterráneo occidental: impiden entrar aire fresco del Atlántico, despejan cielos, evitan lluvias y acumulan calor por días o semanas. Ya hubo veranos en los que más del 70% de los días estuvieron con condiciones de ola de calor en alguna parte del país.