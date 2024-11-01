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El 43% del empleo en Argentina es informal, según el Indec

Según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el 43,0% de las personas ocupadas trabaja en condiciones informales, sin acceso pleno a derechos laborales ni cobertura de seguridad social. Implica consecuencias directas tanto para los trabajadores en forma de precariedad, inestabilidad e ingresos más bajos, como para el Estado, debido a la menor recaudación y al debilitamiento del sistema previsional.

| etiquetas: argentina , empleo en negro
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2 comentarios
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elgranpilaf #1 elgranpilaf
Tan informal que ni pagan :troll:
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Normal, adecuándose al presidente que tienen.xD
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