El 43% del empleo en Argentina es informal, según el Indec

Según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el 43,0% de las personas ocupadas trabaja en condiciones informales, sin acceso pleno a derechos laborales ni cobertura de seguridad social. Implica consecuencias directas tanto para los trabajadores en forma de precariedad, inestabilidad e ingresos más bajos, como para el Estado, debido a la menor recaudación y al debilitamiento del sistema previsional.