«Estoy perdida, apática, no tengo ningún objetivo claro ni algo que me emocione conseguir, ¿para dónde ir si no sabes dónde quieres llegar?» No sabes si tomar el camino a, el b, el c o no hacer nada. Sufres cierto embotamiento mental y además te falta de vitalidad y empuje para comprometerte con algo. Este estado se puede definir en una palabra: bloqueo. Aquí hay 4 pasos para superarlo.