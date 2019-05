3 días sin IVA en MediaMarkt con precios más elevados que antes

El ‘Día sin IVA’ es un reclamo en sí mismo, pero ya no es un día sino tres, y el descuento no es del 21% –que es el IVA- sino del 17,35% sobre el precio final. Esto no sería un gran problema de no ser porque MediaMarkt ha vuelto a subir precios en algunos de sus productos. Así que, en estos productos que se anuncian como rebajados, en realidad no se está aplicando un descuento del 21%, pero tampoco del 17,35%.