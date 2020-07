El 27% de los españoles volvería a acaparar alimentos de forma masiva en caso de un nuevo confinamiento

El 27% de los españoles volvería a acaparar alimentos de forma masiva en el caso de que se decretara un nuevo confinamiento por la pandemia de coronavirus, fundamentalmente productos no perecederos. No obstante, un 67% responde que esta vez no tedrá miedo al desabastecimiento de las tiendas. Así se desprende de los datos de la tercera oleada del informe ‘Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19’, realizado por AECOC y la consultora 40dB, y según el cual "el 93% de los españoles cree que habrá un nuevo rebrote