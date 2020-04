20 reglas del COVID-19

1. No puedes salir de casa, pero si lo necesitas, si puedes. 2. Las máscaras no sirven de nada, pero sí sirven, si puedes pontela, o si no un foulard o no te la pongas xq en realidad solo sirven si estas contagiado, pero puedes estar contagiado y no lo sabes. Entonces sí, las máscaras sí sirven, pontela. Ah, qué no hay? Pues no te la pongas, porque no sirve para nada. 3. Las tiendas están cerradas, excepto las que están abiertas.