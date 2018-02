En 1990 un mendigo me dijo: "deberías escribir sobre mí, he jugado tres Super Bowls" [EN]

En 1990 el periódico me envió a fotografiar un campo de mendigos en Nueva Orleans. Uno de los que allí estaban se me acercó: "Deberías hacer un reportaje sobre mi vida. He jugado tres Super Bowls", la final del fútbol americano. Me enseñó una identificación a nombre de Jackie Wallace. Hoy se cumplen tres años desde su último intento de suicidio en un puente sobre el río Misisipí. La suya es una historia de alcoholismo, adicción a las drogas y pobreza que se extiende durante décadas después de ser el orgullo deportivo de su barrio.