15 elementos que deberías eliminar de tu currículum si quieres encontrar trabajo

Si vas a optar un puesto en un entorno digital, poco importa que hayas sido socorrista los últimos tres veranos o que en 1996 dirigieses una sucursal del Banco Central Hispano. Tampoco aporta nada tu estado civil o que en tu tiempo libre te encante jugar al pádel. Tu currículum es un extracto de tu perfil profesional actual y, por lo tanto, no deberías incluir las redes sociales que uses a modo personal (como Instagram). Y, sobre todo, no trates de innovar con el WordArt.