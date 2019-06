15 años de cárcel por violar a una chica que no dijo 'NO'

Una condena así, en un caso tan mediático, hará llegar a todos los rincones del país que cinco hombres van a ir 15 años a la cárcel por la denuncia de una chica que no les dijo no, que no intentó huir y que no presentaba ningún moratón tras la violación. También llegará a los entornos de las chicas que no fueron creídas, que escucharon sus relatos y las culparon a ellas.