Vale, lo entendemos: no te gustan esos musicales clásicos donde de repente todo el mundo se pone a cantar de forma dramática y demasiado teatralizada, y por eso siempre sueltas lo de "No me gustan los musicales" cada vez que alguien te propone ver uno en casa. Y no pasa nada. Cada uno tiene sus gustos y preferencias, y el género musical no es para todo el mundo.