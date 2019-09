11-S, no apto para magufos  

La pregunta que todavía colea más de quince años después, y que ha dado lugar a teorías conspiranoicas de lo más florido -desde que no hubo ninguna víctima judía hasta que se trató de una demolición controlada encubierta- fue cómo Al Qaeda pudo organizar semejante masacre en el corazón del territorio estadounidense y ante las mismas narices de sus servicios secretos. No es una cuestion baladí y a responderla exhaustivamente se dedican los diez episodios de The Looming Tower, una miniserie que concluye precisamente con la tragedia del 11-S.