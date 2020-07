100 españoles con su casa okupada: las víctimas impotentes de la patada en la puerta

Serie de reportajes a 100 españoles que han tenido o tienen su vivienda okupada. Cuando se habla de okupación, muchos, la mayoría tal vez, piensan que se trata de un problema que afecta solo a unos pocos. Y que esos pocos, por lo general, son bancos o fondos buitre, propietarios de pisos y edificios que durante la crisis económica quedaron desiertos y, después, abandonados y okupados por aquellos que no tenían donde vivir. No les falta razón, esos casos existen. Pero no son los únicos, ni sus inquilinos, digamos, necesitados.