100 discos de rock que debes escuchar al menos una vez en la vida

listado de 100 álbumes que probablemente no sean los mejores, ni los más importantes... pero definitivamente han hecho historia en la música a tal grado que por alguna razón, tienes que haberlos escuchado al menos una sola vez en la vida. Por otro lado, como probablemente te vas a enojar si no encuentras tu favorito en primer lugar, no te angusties... siempre puedes recomendar los discos que a ti te hacen feliz. Compartamos la música que tanto amamos, porque el rock y todas sus vertientes tienen que seguir sonando fuerte a lo largo y ancho del