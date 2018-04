10 grandes películas de animación con menos de 700 votos en Filmaffinity

El otro día estaba siguiendo en directo por twitter qué películas se iban a estrenar el festival de Annecy este año y veía cómo mi hype se subía por las nubes con nombres que la mayoría de la gente no conoce. Y de ahí ha salido este post. Son diez películas que me encantaron en su momento, relativamente modernas, y que me parece injusto que casi nadie conozca.