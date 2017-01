10 directores que odian las películas de superhéroes

"Yo quiero seguir haciendo películas inteligentes". Con esa frase se despachaba a gusto Ridley Scott contra el cine de superhéroes, tachando a este, no muy sutilmente, de ser cine para 'dummies'. O sea, para tontos. Pero no ha sido (ni será) el último. En esta lista se sitúan algunos de los mejores (también los hay del otro palo) directores de cine actuales que no, no les gustan como al resto del planeta las películas de superhéroes.