Hola, me llamo Depresión. Tal vez me conozcas por otros nombres distintos, como: trastorno bipolar, trastorno distímico, depresión mayor, etc. soy una insidiosa de la naturaleza, que crece furtivamente cuando menos te lo esperas. Si no me puedes controlar, puedo crecer y tener la capacidad de dominarte. Te puedo mentir, girar tus pensamientos y hacer que te alejes de las personas que quieres. Cuando soy extremadamente fuerte, incluso puedo apropiarme de tu vida. Sin embargo, puede que no sepas que soy muy vulnerable a 10 cosas específicas y que