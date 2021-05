10 canciones para conocer a Platero y Tú

Platero y Tú es una banda formada en 1989 en Bilbao. Los miembros siempre fueron los mismos: Fito Cabrales (guitarra y voz), Iñaki «Uoho» Antón (guitarra), Juantxu «Mongol» Olano (bajo) y Jesús «Maguila» García (batería).Su estilo siempre estuvo ligado a grandes del Rock internacional como Ac/Dc, Status Quo o John Fogerty y su Creedence Clearwater Revival (el tema «Si tu te vas» sin ir más lejos es una adaptación de «Rockin’ all Over The World»), así como a clásicos de nuestro país como Leño.