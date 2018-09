Los 10 animes mas esperados del otoño | 2018

En un mundo fantástico, distintos gremios son forjados en el que múltiples aventuras de combates son llevadas a cabo por mercenarios y de ese modo ganar tanto fama como dinero. De tal forma, sin prejuicio alguno una sacerdotisa formará parte de un particular grupo para ser aventurera, sin embargo en su primera misión termina de la peor forma que haya en el momento que todos sus compañeros son aniquilados por varios goblins. Pero, aún no se ha perdido del todo, y es que un enigmático caballero aparece para salvarla, no siendo nada más ni menos..