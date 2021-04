¡Avisa a tus jefes! ¡Convoca una reunión urgente de equipo! ¡Lanza la noticia por Twitter y Whatsapp! El 1 de abril es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo (Fun at Work Day), reconocido en importantes almanaques como el Chase’s Official Calendar of Events norteamericano y celebrado por trabajadores y empresas de todo el mundo.