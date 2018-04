El 016 no atiende a las víctimas de violencia en parejas homosexuales

..."Cuando llamó al 016 para denunciar una paliza, la respuesta fue clara: no podemos ayudarte porque sólo tratamos casos de violencia machista. Llame a la Policía Nacional” ... Denuncian que la falta de conocimiento sobre este tipo de violencia no permite identificar esta forma concreta de violencia, y que no se trata con los medios adecuados a las víctimas; a quienes reivindican poder acceder a los mismos derechos de los que gozan ya las víctimas de la violencia machista.