El próximo Bull Run de Bitcoin es inminente, aquí el por qué

Tras un análisis del gráfico llamado Hodl Waves, por parte del creador del portal Look Into Bitcoin, se puede asegurar que hay una alta probabilidad de que el siguiente Bull Run de Bitcoin inicie muy pronto. Esto al interpretar la fuerte disminución de la oferta que se está produciendo con un 60% de la circulación total de BTC, la cual ha estado sin moverse desde hace 12 meses. Lo que hoy podemos presenciar en esta interesante gráfica no había sido visto desde 2016, justo antes de que iniciara la exponencial corrida alcista del mercado cripto