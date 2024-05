Publicado hace 57 minutos por ccguy a blog.gingerbeardman.com

Durante mi búsqueda de programas de dibujo japoneses antiguos, me topé con algunos dispositivos que incorporaban funciones de boceto o notas manuscritas. Compré un par de ellos para ver si hacían algo interesante. Este tipo de dispositivos son anteriores a Internet, por lo que no hay mucho sobre ellos en la red, y no se pueden emular, así que la única forma de averiguar qué hacen es obtener experiencia de primera mano leyendo el manual o, mejor aún, utilizando uno tú mismo.