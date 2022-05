Publicado hace 2 años por Deporte_En_Casa a bidasoaenbtt.es

Utilizar tu móvil como si fuera un GPS puede ser realmente útil. Sin gastar datos y realizando seguimeinto en tiempo real de una ruta que te has descargado previamente de webs como WIkiloc en formato GPX. ¿Cuántas veces has llegado a un cruce de caminos y no sabías si ir a la izquierda o la derecha? Te has metido a la izquierda y, al rato, te has visto rodeado de zarzas y sin saber hacia dónde avanzar? ¿Cuántas veces hubieras querido tener GPS en el móvil?