Publicado hace 10 minutos por blodhemn a publico.es

La canción Intifada de Ska-P tiene más de 20 años, pero no ha perdido ni un ápice de vigencia en la denuncia del genocidio de Israel en Palestina. Es por ello que no pocos tuiteros han pedido que sea la canción elegida para representar a España en Eurovisión. Aunque siendo realistas, no es más que una fantasía. Hace unas semanas, el PP utilizó en la campaña de las elecciones vascas una canción de Ska-P. Pero no era para pedirla para Eurovisión, sino en una campaña antiokupas. Esto obligó al grupo a pedir amablemente que la retiraran.