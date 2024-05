Publicado hace 1 hora por Ben_Really a vandal.elespanol.com

HBO Max, que mañana pasará a llamarse Max en España con un renovado servicio, ha anunciado que no renovará 30 monedas, la serie de terror de Álex De la Iglesia. Ha sido el propio creador y director de la ficción de género el que ha confirmado la noticia a través de redes sociales, explicando que se ha decidido no renovar la producción y que el final de esta épica historia de terror sobrenatural, queda en el aire. Eso sí, pese a las malas noticias, De la Iglesia no pierde la esperanza.