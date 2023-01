Veinticuatro años siendo un número en Inditex

Publicado hace 53 minutos por oghaio a ctxt.es

Me llamo Esther, soy una de las más de 165.000 trabajadoras de Inditex y probablemente una de las dependientas que más lleva en Zara: en 24 años como trabajadora de la firma principal de Amancio Ortega he pasado por cuatro tiendas diferentes. Cuando llegué no tenía ni 20 años, cursé algunos estudios de enfermería y empecé a hacer prácticas, pero quería tener una nómina y así fue como me decidí a entrar en Inditex.