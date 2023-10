Publicado hace 28 minutos por NubisMusic a rockfm.fm

Los orígenes del heavy metal han sido debatidos durante mucho tiempo, y hasta entonces había existido una rivalidad entre Black Sabbath y Steppenwolf. Este último, de hecho, se le atribuye la acuñación del termino 'heavy metal' en su canción “Born To Be Wild”. Bueno pues hace dos días, el cantante de Judas Priest, Rob Halford ha asistido a una entrevista en el podcast del comediante americano Maron. Y en ella, ha sido preguntado por esta cuestión, y su respuesta ha trascendido por no considerar a ni una ni otra (ni siquiera a Judas Priest).