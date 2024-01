Publicado hace 1 hora por tiopio a mujerhoy.com

Existe un mito de que el sexo tiene que ser espontáneo, pero si lo concibes como una afición, puede ser como jugar al tenis. Si un amigo te escribe a las 11 de la mañana, en ese momento no te apetece, pero sabes que por la tarde irás. Quizá te dé pereza, pero sabes que lo pasarás bien y por eso, acudes. La gente que tiene una sexualidad muy liberal lo hace: quedan un martes para ir a un club, por ejemplo. Y si cuando están allí no les apetece, se irán a su casa y no pasará nada. Si vas al cine y no te gusta la película,…