La NASA muestra cómo suena un agujero negro supermasivo

No, no hablamos del temazo de MUSE bautizado en honor a este cuerpo espacial. Científicos de la NASA han conseguido que podamos escuchar por primera vez el sonido que emite un agujero negro supermasivo.



Para conseguirlo, han convertido datos en sonidos a través de una técnica conocida como “sonificación”. El sonido del agujero no es audible al oído humano, así que han tenido que aumentar su frecuencia cuatrillones de veces.