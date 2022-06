Un estudio encuentra que las esponjas no son lo más higiénico para lavar los platos, pero hay una alternativa

Publicado hace 49 minutos por CrudaVerdad a cnnespanol.cnn.com

"La esponja está húmeda y acumula residuos de comida que también son alimento para las bacterias, lo que provoca un rápido crecimiento de éstas". Lo que más sorprendió a los investigadores sobre sus hallazgos fue que no importaba realmente cómo la gente limpiaba su esponja o con qué frecuencia. "La forma en que los consumidores utilizaban sus esponjas no importaba mucho en cuanto al crecimiento de las bacterias. Es muy difícil que los consumidores eviten la proliferación de bacterias en las esponjas mientras no las cambien a diario"