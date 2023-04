Encuentran varios ejemplares de dragón azul en el mar de Alicante más de 300 años después

Publicado hace 1 hora por Novelder a elmundo.es

Los dragones han vuelto a las costas de Alicante. Pero no se trata de las míticas bestias voladoras si no de las molestas Glaucus atlanticus, conocidas como dragones azules o mariposas de mar. Varios ejemplares de este molusco sin concha han sido avistados en playas de Orihuela, Torrevieja y Guardamar, algo que no ocurría desde 1705.