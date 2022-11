¿Qué es la ceguera a las plantas? ¿Quién la sufre? ¿Cómo evitarla?

Publicado hace 50 minutos por felpeyu2 a theconversation.com

Es posible que en algún momento de su vida haya escuchado, o haya sido protagonista, de una conversación como esta:



-He ido de excursión al bosque.



-¿Qué viste?



-Pues no he visto nada.



¿De verdad no había nada? Ese “nada” se refiere a que no vio lobos, ni zorros, ni corzos… Pero un bosque está lleno a rebosar de plantas.



Aunque el protagonista de la conversación no viese animales, no hay duda de que había una rica diversidad de árboles y plantas de múltiples especies, de diversos tamaños, la mayoría, de tonalidades verde y