La carne del futuro viene de los hongos, y ha llegado para quedarse

Lo que ves en la foto no es carne de verdad. Así es, no proviene de ninguna especie animal. No es carne artificial de laboratorio. Tampoco se trata de alternativas vegetales a base de soja y otras legumbres que tratan de emular derivados cárnicos. Su origen es bien distinto. Son hongos. Aunque la micoproteína tiene un precio más alto que las proteínas de origen vegetal contiene todos los aminoácidos esenciales, tiene un sabor muy neutro por lo que no requiere de aditivos o especias y es fácil de incorporar a formulaciones con otros ingredientes